В Кабмине заявили, что информация о COVID-19 у Шмыгаля - фейк
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль здоров, информация о подтверждении COVID-19 не соответствует действительности. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь премьер-министра Ольга Куришко.
На вопрос, правда ли, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заболел COVID-19 Курышко ответила: "Неправда. Премьер здоров, работает, с ним все хорошо. Сегодня куча встреч. Организаторы форума перепутали премьера и министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева".
По ее словам, организаторы форума Building & Construction Forum в Киеве, в разговоре с журналистами говорили о Чернышеве и кто-то не правильно услышал.
Кроме того, Курышко добавила, что Шмыгаль регулярно сдает ПЦР-тесты на COVID-19.
Отметим, что в СМИ сообщалось, что у премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля подтвердили COVID-19 и якобы поэтому он не смог присутствовать на форуме 29 октября.
Напомним, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев заболел коронавирусной болезнью COVID-19.