У Кабміні заявили, що інформація про COVID-19 у Шмигаля - фейк
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль здоровий, інформація про підтвердження COVID-19 не відповідає дійсності. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар прем'єр-міністра Ольга Куришко.
На запитання, чи правда, що Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль захворів на COVID-19, Куришко відповіла: “Неправда. Прем’єр здоровий, працює, з ним все добре. Сьогодні купа зустрічей. Організатори форуму переплутали прем’єра і міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова”.
За її словами, організатори форуму Building & Construction Forum в Києві, в розмові з журналістами говорили про Чернишова й хтось, щось не правильно почув.
Окрім того, Куришко додала, що Шмигаль регулярно здає ПЛР-тести на COVID-19.
Зазначимо, що в ЗМІ повідомлялося, що у прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля підтвердили COVID-19 й нібито через це він не зміг бути присутнім на форумі 29 жовтня.
Нагадаємо, міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов захворів на коронавірусну хворобу COVID-19.