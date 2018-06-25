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В Ивано-Франковске требуют освятить стадион после выступления Олега Винника

В Ивано-Франковске требуют освятить стадион после выступления Олега Винника

Киев  •  УНН

 • 63531 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Подписи под петицией с требованием освятить стадион "Рух" после концентра украинского певца Олега Винника собирают в Ивано-Франковске. Соответствующая петиция опубликована на сайте электронных петиций к власти г. Ивано-Франковск, передает УНН.

"На концерте могли быть маленькие дети, не говоря уже о жителях окрестных домов, которые вынуждены были слушать пропаганду алкоголизма ("мне не всё равно, с кем ты пьешь вино"), развратных фантазий ("ты летала в чьих-то сладких снах"), измены ("Ах, как жесток обман, У тебя с другим роман"), антихристианства ("ошибочное мнение:"Человек - от части Бог") и другие. На концерте также были замужние женщины, у которых во время выполнения артистом некоторых песен могли возникать греховные мысли, которые пагубно влияют на общественную мораль. Заметим также, что большинство песен, несмотря на боевые действия на Востоке Украины, выполнялись на русском языке", - говорится в петиции.

В связи с этим городские власти призвали "провести совещание с представителями церквей, старейшинами города и освятить стадион, чтобы очистить его от скверны".

Концентр артиста состоялся на стадионе "Рух" в Ивано-Франковске в субботу, 23 июня.

Напомним, после выступления группы "Хамерман уничтожает вирусы" на фестивале Porto Franko в Ивано-Франковске открыто уголовное производство по статье "хулиганство". Кроме того, городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, выражая возмущение по поводу выступления музыкантов, поручил освятить локацию фестиваля.

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