В Івано-Франківську вимагають освятити стадіон після виступу Олега Винника
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Підписи під петицією з вимогою освятити стадіон "Рух" після концентру українського співака Олега Винника збирають в Івано-Франківську. Відповідна петиція опублікована на сайті електронних петицій до влади м. Івано-Франківськ, передає УНН.
"На концерті могли бути малі діти, не кажучи вже про мешканців навколишніх будинків, які змушені були слухати пропаганду алкоголізму ("мне не все равно, с кем ты пьешь вино"), розпусних фантазій ("ты летала в чьих-то сладких снах"), зради ("Ах, как жесток обман, У тебя с другим роман"), антихристиянства ("ошибочное мнение: "Человек - от части Бог") тощо. На концерті також були заміжні жінки, у яких під час виконання артистом деяких пісень могли виникати гріховні думки, які згубно впливають на суспільну мораль. Зауважимо також, що більшість пісень, попри бойові дії на Сході України, виконувалися російською мовою", – йдеться в петиції.
У зв'язку з цим міську владу закликали "провести нараду з представниками церков, старійшинами міста та освятити стадіон, щоб очистити його від скверни".
Концентр артиста відбувся на стадіоні "Рух" в Івано-Франківську в суботу, 23 червня.
Нагадаємо, після виступу гурту "Хамерман знищує віруси" на фестивалі Porto Franko в Івано-Франківську відкрито кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Крім того, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, висловлюючи обурення стосовно виступу музикантів, доручив освятити локацію фестивалю.