В Ивано-Франковской ОГА рассказали о выплате компенсаций пострадавшим от АЧС

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 78799 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111482 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169762 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124846 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121918 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115280 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106164 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107382 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103828 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160307 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ивано-Франковской ОГА рассказали о выплате компенсаций пострадавшим от АЧС

В Ивано-Франковской ОГА рассказали о выплате компенсаций пострадавшим от АЧС

Киев  •  УНН

 • 8586 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В течение 2016 территория Ивано-Франковской область была благополучная по африканской чуме свиней, поэтому компенсация не проводилась. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Ивано-Франковской ОГА.

В то же время, в первом квартале 2017 году зарегистрирован один неблагополучный пункт в личном сельском хозяйстве.

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Также, в Ивано-Франковской ОГА добавили, что размер компенсации будет рассмотрен на заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Надвирнянский районной государственной администрации.

Напомним, карантин из-за АЧС действует в 13 областях Украины.

Также напомним, Беларусь ограничила ввоз свинины из Винницкой области из-за АЧС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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