В Ивано-Франковской ОГА рассказали о выплате компенсаций пострадавшим от АЧС

В то же время, в первом квартале 2017 году зарегистрирован один неблагополучный пункт в личном сельском хозяйстве.

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Также, в Ивано-Франковской ОГА добавили, что размер компенсации будет рассмотрен на заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Надвирнянский районной государственной администрации.

Напомним, карантин из-за АЧС действует в 13 областях Украины.

Также напомним, Беларусь ограничила ввоз свинины из Винницкой области из-за АЧС.