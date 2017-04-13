В Ивано-Франковской ОГА рассказали о выплате компенсаций пострадавшим от АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В течение 2016 территория Ивано-Франковской область была благополучная по африканской чуме свиней, поэтому компенсация не проводилась. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Ивано-Франковской ОГА.
В то же время, в первом квартале 2017 году зарегистрирован один неблагополучный пункт в личном сельском хозяйстве.
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Также, в Ивано-Франковской ОГА добавили, что размер компенсации будет рассмотрен на заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Надвирнянский районной государственной администрации.
Напомним, карантин из-за АЧС действует в 13 областях Украины.
Также напомним, Беларусь ограничила ввоз свинины из Винницкой области из-за АЧС.