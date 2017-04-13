У Івано-Франківській ОДА розповіли про виплату компенсацій постраждалим від АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Протягом 2016 року територія Івано-Франківської області була благополучна щодо африканської чуми свиней, тому компенсація не проводилась. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Івано-Франківській ОДА.
Водночас, у першому кварталі 2017 році зареєстровано один неблагополучний пункт в особистому селянському господарстві.
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Також, у Івано-Франківській ОДА додали, що розмір компенсації буде розглянуто на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Надвірнянській районній державній адміністрації.
Нагадаємо, карантин через АЧС діє в 13 областях України.
Також нагадаємо, Білорусь обмежила ввезення свинини з Вінниччини через АЧС.