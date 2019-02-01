В Ивано-Франковской области объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Синоптики 1 февраля объявили штормовое предупреждение в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ДСНС.
"В первой половине дня 01 февраля по области и городу ожидается туман с видимостью 100-500 метров (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, украинцев предупредили о желтом уровне опасности в связи с туманом.
Напомним, 1 февраля туман накроет большую часть территории Украины.