У Івано-Франківській області оголосили штормове попередження

"В першій половині дня 01 лютого по області та місту очікується туман з видимістю 100-500 метрів (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, українців попередили про жовтий рівень небезпеки через туман.

Нагадаємо, 1 лютого туман накриє більшу частину території України.