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У Івано-Франківській області оголосили штормове попередження

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Синоптики 1 лютого оголосили про штормове попередження в Івано-Франківській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

"В першій половині дня 01 лютого по області та місту очікується туман з видимістю 100-500 метрів (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, українців попередили про жовтий рівень небезпеки через туман.

Нагадаємо, 1 лютого туман накриє більшу частину території України.

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