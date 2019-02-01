У Івано-Франківській області оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Синоптики 1 лютого оголосили про штормове попередження в Івано-Франківській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"В першій половині дня 01 лютого по області та місту очікується туман з видимістю 100-500 метрів (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, українців попередили про жовтий рівень небезпеки через туман.
Нагадаємо, 1 лютого туман накриє більшу частину території України.