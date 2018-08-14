В I полугодии Украина нарастила экспорт товаров почти на 13%, а услуг - на 6%
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. За I полугодие Украина нарастила экспорт товаров на 12,7%, а услуг — на 5,7%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины, передает УНН.
По данным Госстата, в I полугодии 2018 года экспорт товаров составил 23 млрд 260,6 млн долларов и вырос на 12,7% по сравнению с I полугодием 2017 года, импорт — 25 млрд 918,2 млн долларов и вырос на 14,5%.
Отрицательное сальдо составило 2 млрд 657,6 млн долларов. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 212 стран мира.
За этот же период экспорт услуг составил 5 млрд 377,9 млн долларов и вырос на 5,7% по сравнению с I полугодием 2017 года, импорт — 2 млрд 551,5 млн долларов и вырос на 4,9%.
Положительное сальдо составило 2 млрд 826,4 млн долларов. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 216 стран мира.
Напомним, экспорт украинского сырья для металлургии по результатам семи месяцев 2018 вырос на 42,2%.