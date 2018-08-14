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У І півріччі Україна наростила експорт товарів майже на 13%, а послуг - на 6%

Київ • УНН

 • 10164 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. За І півріччя Україна наростила експорт товарів на 12,7%, а послуг — на 5,7%. Про це повідомили у Держаній службі статистики України, передає УНН.

У І півріччі Україна наростила експорт товарів майже на 13%, а послуг - на 6%

За даними Держстату, у І півріччі 2018 року експорт товарів становив 23 млрд 260,6 млн доларів та зріс на 12,7% порівняно із І півріччям 2017 року, імпорт — 25 млрд 918,2 млн доларів та зріс на 14,5%.

Негативне сальдо склало 2 млрд 657,6 млн доларів. Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 212 країн світу.

За цей же період експорт послуг становив 5 млрд 377,9 млн доларів та зріс на 5,7% порівняно з І півріччям 2017 року, імпорт — 2 млрд 551,5 млн доларів та зріс на 4,9%.

Позитивне сальдо становило 2 млрд 826,4 млн доларів. Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 216 країн світу.

Нагадаємо, експорт української сировини для металургії за результатами семи місяців 2018 року зріс на 42,2%.

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