В ГУР рассказали о ситуации на Запорожской АЭС

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«Сейчас за последний период ситуация на ЗАЭС существенных изменений не претерпела», - сказал Юсов.

Однако он отметил, что нужно учитывать, что Запорожская АЭС продолжает быть захваченной российскими оккупантами, там продолжает находиться военный контингент, в частности росгвардия.

«Также (нужно учитывать – ред.) проведенные предварительные работы оккупантами по минированию станции, нарушение многих норм международной атомной безопасности. Поэтому, конечно, пока станция оккупирована - потенциальная угроза там остается», - отметил Юсов.

Дополнение

Ранее Юсов, комментируя информацию, что рф якобы спланировала теракт на Запорожской атомной электростанции в конце августа-начале сентября, заявлял, что ситуация на Запорожский атомной электростанции не изменилась.

Ранее россияне заминировали путь, по которому следовали эксперты МАГАТЭ, на Запорожскую АЭС. Мины были обнаружены и обезврежены.