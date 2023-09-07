У ГУР розповіли про ситуацію на Запорізькій АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. За останній період ситуація на Запорізький атомній електростанції суттєвих змін не зазнала. Поки станція окупована - потенційна загроза там залишається. Про це журналісту УНН повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
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«Наразі за останній період ситуація на ЗАЕС суттєвих змін не зазнала», - сказав Юсов.
Проте він зауважив, що потрібно враховувати, що Запорізька АЕС продовжує бути захопленою російськими окупантами, там продовжує перебувати військовий контингент, зокрема росгвардія.
«Також (потрібно враховувати – ред.) проведені попередні роботи окупантами з мінування станції, порушення багатьох норм міжнародної атомної безпеки. Тому, звичайно, поки станція окупована - потенційна загроза там залишається», - зазначив Юсов.
Доповнення
Раніше Юсов, коментуючи інформацію, що рф нібито спланувала теракт на Запорізькій атомній електростанції у кінці серпня-на початку вересня, заявляв, що ситуація на Запорізький атомній електростанції не змінилася.
Раніше росіяни замінували шлях, яким слідували експерти МАГАТЕ, на Запорізьку АЕС. Міни було виявлено та знешкоджено.