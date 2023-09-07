У ГУР розповіли про ситуацію на Запорізькій АЕС

Цитата

«Наразі за останній період ситуація на ЗАЕС суттєвих змін не зазнала», - сказав Юсов.

Проте він зауважив, що потрібно враховувати, що Запорізька АЕС продовжує бути захопленою російськими окупантами, там продовжує перебувати військовий контингент, зокрема росгвардія.

«Також (потрібно враховувати – ред.) проведені попередні роботи окупантами з мінування станції, порушення багатьох норм міжнародної атомної безпеки. Тому, звичайно, поки станція окупована - потенційна загроза там залишається», - зазначив Юсов.

Доповнення

Раніше Юсов, коментуючи інформацію, що рф нібито спланувала теракт на Запорізькій атомній електростанції у кінці серпня-на початку вересня, заявляв, що ситуація на Запорізький атомній електростанції не змінилася.

Раніше росіяни замінували шлях, яким слідували експерти МАГАТЕ, на Запорізьку АЕС. Міни було виявлено та знешкоджено.