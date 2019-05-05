В Грузии потребовали отставки президента из-за отказа размещать военную базу США
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Около сорока человек приняли участие в акции протеста в Тбилиси после заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили об отказе размещать военную базу США в стране. Участники акции заявили о необходимости отстранить Зурабишвили от должности, передаёт УНН, ссылаясь на издание “Кавказский Узел”.
В Тбилиси перед зданием администрации президента Грузии собрались до 40 участников акции протеста "Красная карточка президенту", которую организовало общественное движение "Россия - оккупант".
Участники акции подняли в символическом жесте красные карточки в знак протеста против ряда заявлений Зурабишвили, которые, по их мнению, повторяют позицию официальной Москвы, в том числе заявления президента Грузии об отказе размещать в стране военную базу США.
Как сообщал УНН, ранее премьер-министр страны Мамука Бахтадзе заявил, что власти Грузии примут решение о размещении иностранных военных баз в стране в соответствии с национальными интересами республики.