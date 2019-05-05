У Грузії вимагають відставки президента через відмову розміщувати військову базу США
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Близько сорока людей взяли участь в акції протесту в Тбілісі після заяви президента Грузії Саломе Зурабішвілі про відмову розміщувати військову базу США в країні. Учасники акції заявили про необхідність усунути Зурабішвілі з посади, передає УНН, посилаючись на видання "Кавказький Вузол".
У Тбілісі перед будівлею адміністрації президента Грузії зібралися до 40 учасників акції протесту "Червона картка президенту", яку організував громадський рух "Росія - окупант".
Учасники акції підняли в символічному жесті червоні картки в знак протесту проти ряду заяв Зурабішвілі, які, на їхню думку, повторюють позицію офіційної Москви, в тому числі заяви президента Грузії про відмову розміщувати в країні військову базу США.
Як повідомляв УНН, раніше прем'єр-міністр країни Мамука Бахтадзе заявив, що влада Грузії приймуть рішення про розміщення іноземних військових баз в країні відповідно до національних інтересів республіки.