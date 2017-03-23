В Грузии три дня будут праздновать введение безвиза с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В течение трех дней в Грузии будут проходить праздничные мероприятия по случаю введения безвизового режима с Европейским союзом. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, передает УНН со ссылкой на "Грузия Онлайн".
"Важно, что в течение трех дней у нас будут специальные мероприятия - 26, 27 и 28 марта. Это событие страна отметит специально запланированными праздничными мероприятиями", - сказал Г.Квирикашвили.
Премьер Грузии также сообщил, что уже 28 марта он вместе со студентами отправится в европейские города - Афины и Брюссель.
"28 марта вместе со студентами я отправляюсь сначала в древнейшую столицу европейской культуры - Афины, а после в политический центр Европы - Брюссель с тем, чтобы отметить специальным мероприятием это важнейшее событие - введение безвизового режима для Грузии, а также поблагодарить наших партнеров", - сказал Г.Квирикашвили.
Напомним, Совет Европейского Союза в Понедельник 27 февраля одобрил механизм приостановления безвизовой либерализации и либерализацию визового режима для Грузии.
Граждане Грузии смогут без виз ездить в ЕС уже с 28 марта.