В Грузии три дня будут праздновать введение безвиза с ЕС

"Важно, что в течение трех дней у нас будут специальные мероприятия - 26, 27 и 28 марта. Это событие страна отметит специально запланированными праздничными мероприятиями", - сказал Г.Квирикашвили.

Премьер Грузии также сообщил, что уже 28 марта он вместе со студентами отправится в европейские города - Афины и Брюссель.

"28 марта вместе со студентами я отправляюсь сначала в древнейшую столицу европейской культуры - Афины, а после в политический центр Европы - Брюссель с тем, чтобы отметить специальным мероприятием это важнейшее событие - введение безвизового режима для Грузии, а также поблагодарить наших партнеров", - сказал Г.Квирикашвили.

Напомним, Совет Европейского Союза в Понедельник 27 февраля одобрил механизм приостановления безвизовой либерализации и либерализацию визового режима для Грузии.

Граждане Грузии смогут без виз ездить в ЕС уже с 28 марта.