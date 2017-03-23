У Грузії три дні святкуватимуть введення безвізу з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Протягом трьох днів в Грузії будуть проходити святкові заходи з нагоди введення безвізового режиму з Європейським союзом. Про це повідомив прем’єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі, передає УНН з посиланням на “Грузия Онлайн”.
“Важливо, що протягом трьох днів у нас будуть спеціальні заходи — 26, 27 і 28 березня. Цю подію країна відзначить спеціально запланованими святковими заходами”, — сказав Г.Квірікашвілі.
Прем’єр Грузії також повідомив, що вже 28 березня він разом зі студентами він відправиться в європейські міста — Афіни і Брюссель.
“28 березня разом зі студентами я вирушаю спочатку в найдавнішу столицю європейської культури — Афіни, а після в політичний центр Європи — Брюссель з тим, щоб відзначити спеціальним заходом це найважливіша подія — задіяння безвізового режиму для Грузії, а також подякувати нашим партнерам”, — сказав Г.Квірікашвілі.
Нагадаємо, Рада Європейського Союзу у понеділок 27 лютого схвалила механізм призупинення безвізової лібералізації і лібералізацію візового режиму для Грузії.
Громадяни Грузії зможуть без віз їздити до ЄС вже з 28 березня.