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У Грузії три дні святкуватимуть введення безвізу з ЄС

У Грузії три дні святкуватимуть введення безвізу з ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Протягом трьох днів в Грузії будуть проходити святкові заходи з нагоди введення безвізового режиму з Європейським союзом. Про це повідомив прем’єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі, передає УНН з посиланням на “Грузия Онлайн”.

“Важливо, що протягом трьох днів у нас будуть спеціальні заходи — 26, 27 і 28 березня. Цю подію країна відзначить спеціально запланованими святковими заходами”, — сказав Г.Квірікашвілі.

Прем’єр Грузії також повідомив, що вже 28 березня він разом зі студентами він відправиться в європейські міста — Афіни і Брюссель.

“28 березня разом зі студентами я вирушаю спочатку в найдавнішу столицю європейської культури — Афіни, а після в політичний центр Європи — Брюссель з тим, щоб відзначити спеціальним заходом це найважливіша подія — задіяння безвізового режиму для Грузії, а також подякувати нашим партнерам”, — сказав Г.Квірікашвілі.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу у понеділок 27 лютого схвалила механізм призупинення безвізової лібералізації і лібералізацію візового режиму для Грузії.

Громадяни Грузії зможуть без віз їздити до ЄС вже з 28 березня.

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