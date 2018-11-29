В Грузии президентом впервые стала женщина

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102777 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108325 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 144540 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140640 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134492 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127367 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168038 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118020 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141600 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145389 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Грузии президентом впервые стала женщина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 нобяря. УНН. Победу во втором туре президентских выборов в Грузии одержала независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". Кандидат набрала 59,54% голосов избирателей.  Об этом сообщает УНН со ссылкой на прес-службу ЦИК Грузии. 

По данным ЦИК, в Тбилиси Зурабишвили заручилась большинством голосов избирателей во всех десяти избирательных округах города. Вашадзе лидирует по количеству полученных голосов в избирательных округах двух городов страны — Рустави и Телави.

66-летняя Зурабишвили выразила благодарность избирателям за поддержку. “Большое спасибо за оказанное мне доверие, я буду президентом всех граждан Грузии — и тех, кто поддержал меня, и тех, кто не голосовал за меня”, — сказала она журналистам в Тбилиси, отметив, что считает своей важнейшей целью “сплочения общества, утверждения спокойствия и стабильности в стране”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зурабишвили побеждает на выборах президента Грузии с 59,56% голосов

Как ранее информировал УНН, в среду в Грузии прошел второй тур президентских выборов, в котором участвовали поддерживаемая правящей партией “Грузинская мечта” Саломе Зурабишвили и кандидат от оппозиционной партии “Единое национальное движение” Григол Вашадзе. По данным ЦИК, итоговая явка на выборах в Грузии составила 56,23% избирателей.

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