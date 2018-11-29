В Грузии президентом впервые стала женщина

По данным ЦИК, в Тбилиси Зурабишвили заручилась большинством голосов избирателей во всех десяти избирательных округах города. Вашадзе лидирует по количеству полученных голосов в избирательных округах двух городов страны — Рустави и Телави.

66-летняя Зурабишвили выразила благодарность избирателям за поддержку. “Большое спасибо за оказанное мне доверие, я буду президентом всех граждан Грузии — и тех, кто поддержал меня, и тех, кто не голосовал за меня”, — сказала она журналистам в Тбилиси, отметив, что считает своей важнейшей целью “сплочения общества, утверждения спокойствия и стабильности в стране”.



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Как ранее информировал УНН, в среду в Грузии прошел второй тур президентских выборов, в котором участвовали поддерживаемая правящей партией “Грузинская мечта” Саломе Зурабишвили и кандидат от оппозиционной партии “Единое национальное движение” Григол Вашадзе. По данным ЦИК, итоговая явка на выборах в Грузии составила 56,23% избирателей.