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У Грузії президентом вперше стала жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 нобяря. УНН. Перемогу в другому турі президентських виборів в Грузії здобула незалежний кандидат Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія". Кандидат набрала 59,54% голосів виборців. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК Грузії.

За даними ЦВК, в Тбілісі Зурабішвілі заручилася більшістю голосів виборців у всіх десяти виборчих округах міста. Вашадзе лідирує за кількістю отриманих голосів у виборчих округах двох міст країни - Руставі і Телаві.

66-річна Зурабішвілі висловила подяку виборцям за підтримку. "Велике спасибі за надану мені довіру, я буду президентом усіх громадян Грузії - і тих, хто підтримав мене, і тих, хто не голосував за мене", - сказала вона журналістам у Тбілісі, зазначивши, що вважає своєю найважливішим метою "згуртування суспільства, затвердження спокою і стабільності в країні".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зурабішвілі перемагає на виборах президента Грузії з 59,56% голосів

Як раніше інформував УНН, в середу в Грузії пройшов другий тур президентських виборів, в якому брали участь підтримувана правлячою партією "Грузинська мрія" Саломе Зурабішвілі і кандидат від опозиційної партії "Єдиний національний рух" Григол Вашадзе. За даними ЦВК, підсумкова явка на виборах в Грузії склала 56,23% виборців.

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