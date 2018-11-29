У Грузії президентом вперше стала жінка

За даними ЦВК, в Тбілісі Зурабішвілі заручилася більшістю голосів виборців у всіх десяти виборчих округах міста. Вашадзе лідирує за кількістю отриманих голосів у виборчих округах двох міст країни - Руставі і Телаві.

66-річна Зурабішвілі висловила подяку виборцям за підтримку. "Велике спасибі за надану мені довіру, я буду президентом усіх громадян Грузії - і тих, хто підтримав мене, і тих, хто не голосував за мене", - сказала вона журналістам у Тбілісі, зазначивши, що вважає своєю найважливішим метою "згуртування суспільства, затвердження спокою і стабільності в країні".



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Як раніше інформував УНН, в середу в Грузії пройшов другий тур президентських виборів, в якому брали участь підтримувана правлячою партією "Грузинська мрія" Саломе Зурабішвілі і кандидат від опозиційної партії "Єдиний національний рух" Григол Вашадзе. За даними ЦВК, підсумкова явка на виборах в Грузії склала 56,23% виборців.