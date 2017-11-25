В Грузии объявили траур по жертвам пожара в Батуми

"Согласно решению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и правительства Грузии, 27 ноября 2017 года объявлен траурным днем ​​на территории Грузии. Правительство Грузии вместе с населением страны оплакивает погибших во время трагедии в гостинице "Леогранд" в Аджарии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в день траура на всей территории Грузии будут приспущены государственные флаги.

В результате пожара, произошедшего вечером 24 ноября, погибло 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана.

По информации департамента консульськой службы МИД Украины, консул сообщил об отсутствии украинцев среди погибших и пострадавших во время пожара в гостинице в Батуми.