В Грузии объявили траур по жертвам пожара в Батуми

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 79728 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 70266 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 77335 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 84494 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118795 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115314 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144616 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107391 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108820 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113364 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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В Грузии объявили траур по жертвам пожара в Батуми

В Грузии объявили траур по жертвам пожара в Батуми

Киев  •  УНН

 • 10556 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Власти Грузии объявили 27 ноября днем общенационального траура по жертвам пожара, произошедшего в пятизвездочном отеле "Леогранд" в Батуми. Об этом говорится в обнародованном пресс-службой правительства Грузии заявлении, передает УНН.

"Согласно решению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и правительства Грузии, 27 ноября 2017 года объявлен траурным днем ​​на территории Грузии. Правительство Грузии вместе с населением страны оплакивает погибших во время трагедии в гостинице "Леогранд" в Аджарии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в день траура на всей территории Грузии будут приспущены государственные флаги.

В результате пожара, произошедшего вечером 24 ноября, погибло 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана

По информации департамента консульськой службы МИД Украины, консул сообщил об отсутствии украинцев среди погибших и пострадавших во время пожара в гостинице в Батуми.

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