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У Грузії оголосили траур за жертвами пожежі в Батумі

У Грузії оголосили траур за жертвами пожежі в Батумі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Влада Грузії оголосили 27 листопада днем загальнонаціональної жалоби за жертвами пожежі, що сталася в п'ятизірковому готелі "Леогранд" в Батумі. Про це йдеться в оприлюдненій прес-службою уряду Грузії заяві, передає УНН.

"Згідно з рішенням прем'єр-міністра Грузії Георгія Квірікашвілі і уряду Грузії, 27 листопада 2017 року оголошено траурним днем ​​на території Грузії. Уряд Грузії разом з населенням країни оплакує загиблих під час трагедії в готелі "Леогранд" в Аджарії", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, у день жалоби на всій території Грузії будуть приспущені державні прапори.

У результаті пожежі, що сталася увечері 24 листопада, загинуло 10 громадян Грузії і один громадянин Ірану.

За інформацією департаменту консульської служби МЗС України, консул повідомив про відсутність українців серед загиблих і постраждалих під час пожежі в готелі в Батумі.

Українські Національні Новини

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