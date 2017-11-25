У Грузії оголосили траур за жертвами пожежі в Батумі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Влада Грузії оголосили 27 листопада днем загальнонаціональної жалоби за жертвами пожежі, що сталася в п'ятизірковому готелі "Леогранд" в Батумі. Про це йдеться в оприлюдненій прес-службою уряду Грузії заяві, передає УНН.
"Згідно з рішенням прем'єр-міністра Грузії Георгія Квірікашвілі і уряду Грузії, 27 листопада 2017 року оголошено траурним днем на території Грузії. Уряд Грузії разом з населенням країни оплакує загиблих під час трагедії в готелі "Леогранд" в Аджарії", - йдеться в повідомленні.
Як наголошується, у день жалоби на всій території Грузії будуть приспущені державні прапори.
У результаті пожежі, що сталася увечері 24 листопада, загинуло 10 громадян Грузії і один громадянин Ірану.
За інформацією департаменту консульської служби МЗС України, консул повідомив про відсутність українців серед загиблих і постраждалих під час пожежі в готелі в Батумі.