В Грузии декриминализировали употребление марихуаны

Согласно решению суда, употребление конопли и марихуаны больше не будет считаться уголовным преступлением и не подпадает под статью "незаконные изготовление, приобретение, хранение в небольших объемах для личного пользования или незаконное потребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов или прекурсоров", так как она не соответствует статье 16 конституции Грузии, согласно которой "каждый имеет право свободного развития своей личности".

"Установление уголовного наказания с целью, чтобы человек не вредила своему здоровью, представляет собой такую ​​форму проявления государственного патернализма, которая несовместима со свободным обществом", - говорится в решении суда.

Напомним, 28 октября 2017 года в украинской столице состоялся "Конопляный марш свободы".