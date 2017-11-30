У Грузії більше не каратимуть за вживання марихуани

Згідно з рішенням суду, вживання конопель і марихуани більше не вважатиметься кримінальним злочином і не підпадає під статтю "незаконні виготовлення, придбання, зберігання в невеликих обсягах для особистого користування або незаконне споживання без призначення лікаря наркотичних засобів, їх аналогів або прекурсорів", так як воно не відповідає статті 16 конституції Грузії, згідно з якою "кожен має право вільного розвитку своєї особистості".

"Встановлення кримінального покарання з метою, щоб людина не шкодила власному здоров'ю, являє собою таку форму прояву державного патерналізму, яка несумісна з вільним суспільством", - сказано в рішенні суду.

Нагадаємо, 28 жовтня 2017 року в українській столиці відбувся "Конопляний марш свободи".