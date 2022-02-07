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15 марта, 19:03 • 105513 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140516 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121670 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115310 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103873 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101003 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91217 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122804 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
В Грузии из-за аварии тысячи абонентов остались без газа

В Грузии из-за аварии тысячи абонентов остались без газа

Киев • УНН

 • 12960 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Около 3,4 тысячи абонентов в Тбилиси остались без природного газа. Об этом сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy, передает УНН.

Детали

Причиной аварийного отключения стало повреждение газопровода в районе Дидубе через несогласованные строительные работы.

Подачу газа планируют восстановить до конца дня.

Без газа остались жители улицы Марджанишвили, проспекта Агмашенебели и прилегающих к нему улиц. На этой территории газ отключен коммерческим объектам, школам, вузам, медучреждениям, аптекам, банкам.

Также без газа остался Национальный музыкальный центр имени Кахиддзе, Театр киноактеров, Фонд развития грузинского фильма, Министерство образования и науки, Министерство культуры и спорта, объекты Министерства обороны.

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