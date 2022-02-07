В Грузии из-за аварии тысячи абонентов остались без газа
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Около 3,4 тысячи абонентов в Тбилиси остались без природного газа. Об этом сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy, передает УНН.
Детали
Причиной аварийного отключения стало повреждение газопровода в районе Дидубе через несогласованные строительные работы.
Подачу газа планируют восстановить до конца дня.
Без газа остались жители улицы Марджанишвили, проспекта Агмашенебели и прилегающих к нему улиц. На этой территории газ отключен коммерческим объектам, школам, вузам, медучреждениям, аптекам, банкам.
Также без газа остался Национальный музыкальный центр имени Кахиддзе, Театр киноактеров, Фонд развития грузинского фильма, Министерство образования и науки, Министерство культуры и спорта, объекты Министерства обороны.