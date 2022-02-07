У Грузії через аварію тисячі абонентів залишилися без газу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Близько 3,4 тисячі абонентів у Тбілісі залишилися без природного газу. Про це повідомляє газорозподільна компанія Tbilisi Energy, передає УНН.
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Причиною аварійного відключення стало пошкодження газопроводу в районі Дідубе через неузгоджені будівельні роботи.
Подачу газу планують відновити до кінця дня.
Без газу залишилися жителі вулиці Марджанішвілі, проспекту Агмашенебелі та прилеглих до нього вулиць. На цій території газ відключено комерційним об'єктам, школам, вишам, медустановам, аптекам, банкам.
Також без газу залишився Національний музичний центр імені Кахіддзе, Театр кіноакторів, Фонд розвитку грузинського фільму, Міністерство освіти і науки, Міністерство культури і спорту, об'єкти Міністерства оборони.