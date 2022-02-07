У Грузії через аварію тисячі абонентів залишилися без газу

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 58899 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 100408 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 108213 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 135949 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 142501 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 120716 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 137231 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 168416 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179918 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215806 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
91 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 224156 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 303194 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 83509 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 60720 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 81935 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 303194 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 224156 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 311329 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 429116 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 679551 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 25349 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 81935 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 104850 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 141869 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 166398 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

У Грузії через аварію тисячі абонентів залишилися без газу

У Грузії через аварію тисячі абонентів залишилися без газу

Київ • УНН

 • 12961 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Близько 3,4 тисячі абонентів у Тбілісі залишилися без природного газу. Про це повідомляє газорозподільна компанія Tbilisi Energy, передає УНН.

Деталі

Причиною аварійного відключення стало пошкодження газопроводу в районі Дідубе через неузгоджені будівельні роботи.

Подачу газу планують відновити до кінця дня.

Без газу залишилися жителі вулиці Марджанішвілі, проспекту Агмашенебелі та прилеглих до нього вулиць. На цій території газ відключено комерційним об'єктам, школам, вишам, медустановам, аптекам, банкам.

Також без газу залишився Національний музичний центр імені Кахіддзе, Театр кіноакторів, Фонд розвитку грузинського фільму, Міністерство освіти і науки, Міністерство культури і спорту, об'єкти Міністерства оборони.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$41.34
Ethereum
$1,872.70