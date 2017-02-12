В Греции обезвредили 250-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны - СМИ
Киев • УНН
Киев. 12 февраля. УНН. В Салониках (Греция) обезвредили 250-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны, которую нашли во время земляных работ, передает УНН со ссылкой на ВВС .
После обезвреживания бомбу вывезут из города.
Стоит отметить, что бомба находилась в очень плохом состоянии, чтобы определить, она немецкая или союзников.
По данным местных жителей бомбу сбросили войска Великобритании и США 17 сентября 1944 года, пытаясь уничтожить немецкие железнодорожные коммуникации.
Как сообщал ранее УНН, для обезвреживания бомбы из города были эвакуированы 70 тыс местных жителей .