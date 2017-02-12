У Греції знешкодили 250-кілограмову бомбу часів Другої світової війни – ЗМІ
Київ • УНН
Київ. 12 лютого. УНН. У Салоніках (Греція) знешкодили 250-кілограмову бомбу часів Другої світової війни, яку знайшли під час земельних робіт, передає УНН з посиланням на ВВС.
Після знешкодження бомбу вивезуть з міста.
Варто зазначити, що бомба перебувала у дуже поганому стані, щоб визначити, вона німецька або союзників.
За даними місцевих мешканців бомбу скинули війська Британії та США 17 вересня 1944 року, намагаючись зруйнуватинімецькі залізничні комунікації.
Як повідомляв раніше УНН, для знешкодження бомби з міста було евакуйовано 70 тис місцевих жителів.