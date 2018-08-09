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В Греции отказали в визах российским священникам: Россия требует объяснений

Киев • УНН

 • 10057 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Россия направила ноту посольству Греции в Москве с требованием прояснить сообщения об отказе предоставить визы российским священнослужителям. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В Греции отказали в визах российским священникам: Россия требует объяснений

"МИД всегда внимательно отслеживает ситуацию с выдачей виз российским гражданам. Направили соответствующую ноту в посольство Греции в Москве с просьбой разъяснить ситуацию, подтвердить или опровергнуть, или дать разъяснения по этому поводу", - отметила она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что нескольким священникам Русской православной церкви отказали в получении греческой визы без объяснения причин.

"Ожидаем реакцию греческой стороны", - добавила Захарова.

Напомним, 11 июля Греческое правительство объявило, что высылает двух российских дипломатов и запретил въезд еще двум, обвиняя их во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях против национальной безопасности Греции.

В ответ Министерство иностранных дел РФ вручило ноту протеста послу Греции и сообщил о принятии зеркальных мер.

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