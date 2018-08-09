В Греции отказали в визах российским священникам: Россия требует объяснений

"МИД всегда внимательно отслеживает ситуацию с выдачей виз российским гражданам. Направили соответствующую ноту в посольство Греции в Москве с просьбой разъяснить ситуацию, подтвердить или опровергнуть, или дать разъяснения по этому поводу", - отметила она.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что нескольким священникам Русской православной церкви отказали в получении греческой визы без объяснения причин.



"Ожидаем реакцию греческой стороны", - добавила Захарова.



Напомним, 11 июля Греческое правительство объявило, что высылает двух российских дипломатов и запретил въезд еще двум, обвиняя их во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях против национальной безопасности Греции.



В ответ Министерство иностранных дел РФ вручило ноту протеста послу Греции и сообщил о принятии зеркальных мер.



