В Греции отказали в визах российским священникам: Россия требует объяснений
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Россия направила ноту посольству Греции в Москве с требованием прояснить сообщения об отказе предоставить визы российским священнослужителям. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"МИД всегда внимательно отслеживает ситуацию с выдачей виз российским гражданам. Направили соответствующую ноту в посольство Греции в Москве с просьбой разъяснить ситуацию, подтвердить или опровергнуть, или дать разъяснения по этому поводу", - отметила она.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что нескольким священникам Русской православной церкви отказали в получении греческой визы без объяснения причин.
"Ожидаем реакцию греческой стороны", - добавила Захарова.
Напомним, 11 июля Греческое правительство объявило, что высылает двух российских дипломатов и запретил въезд еще двум, обвиняя их во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях против национальной безопасности Греции.
В ответ Министерство иностранных дел РФ вручило ноту протеста послу Греции и сообщил о принятии зеркальных мер.