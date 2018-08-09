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У Греції відмовили у візах російським священикам: Росія вимагає пояснень

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Росія направила ноту посольству Греції в Москві з вимогою прояснити повідомлення про відмову надати візи російським священнослужителям. Про це заявила на брифінгу речниця МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН з посиланням на ТАСС.

У Греції відмовили у візах російським священикам: Росія вимагає пояснень

"МЗС завжди уважно відстежує ситуацію з видачею віз російським громадянам. Направили відповідну ноту в посольство Грецької Республіки в Москві з проханням роз'яснити ситуацію, підтвердити або спростувати, або дати роз'яснення з цього приводу", - зазначила вона.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що декільком священикам Російської православної церкви відмовили в отриманні грецької візи без пояснення причин.

"Очікуємо реакцію грецької сторони", - додала Захарова.

Нагадаємо, 11 липня Грецький уряд оголосив, що висилає двох російських дипломатів і заборонив в'їзд ще двом, звинувачуючи їх у втручанні у внутрішні справи та незаконних діях проти національної безпеки Греції.

У відповідь Міністерство закордонних справ РФ вручило ноту протесту послу Греції і повідомило про прийняття дзеркальних заходів.

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