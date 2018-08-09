У Греції відмовили у візах російським священикам: Росія вимагає пояснень

"МЗС завжди уважно відстежує ситуацію з видачею віз російським громадянам. Направили відповідну ноту в посольство Грецької Республіки в Москві з проханням роз'яснити ситуацію, підтвердити або спростувати, або дати роз'яснення з цього приводу", - зазначила вона.



Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що декільком священикам Російської православної церкви відмовили в отриманні грецької візи без пояснення причин.



"Очікуємо реакцію грецької сторони", - додала Захарова.



Нагадаємо, 11 липня Грецький уряд оголосив, що висилає двох російських дипломатів і заборонив в'їзд ще двом, звинувачуючи їх у втручанні у внутрішні справи та незаконних діях проти національної безпеки Греції.



У відповідь Міністерство закордонних справ РФ вручило ноту протесту послу Греції і повідомило про прийняття дзеркальних заходів.



