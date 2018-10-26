В Греции показали разрушения из-за мощного землетрясения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Мощное землетрясение, произошедшее в ночь на пятницу на грецком острове Закинф, оставило после себя разрушения. Фотографии последствий подземных толчков обнародовало издание Protothema, передает УНН.
Как отмечается, Закинф испытал серию мощных землетрясений, произошедших в 53 километрах к юго-западу от острова. Основное землетрясение имело, как сообщается, магнитуду 6,4 по шкале Рихтера и произошло ночью. Землетрясение чувствовалось во всей Западной Греции, и даже в Афинах.
О пострадавших не сообщалось, но были зафиксированы некоторые повреждения.
Самым серьезным стало обрушение башни монастыря на Строфадесе, а также повреждения в порту Закинфа, где пошла трещина.
Сегодня мэр Закинфа заявил, что школы и общественные службы не будут работать.
Напомним, в Средиземном море объявлена угроза цунами.