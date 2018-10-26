У Середземному морі оголошено загрозу цунамі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Загроза цунамі оголошена в ніч на п’ятницю в Середземному морі після потужного землетрусу магнітудою 6,8 біля берегів Греції. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, інформує УНН.
“Зафіксовано зміну рівня води в море, підтверджується (загроза) цунамі”, — поінформували сейсмологи в Twitter.
Відзначається, що на даний момент висота хвиль досягає 20 см, однак з наближенням до берега вона може різко збільшитися. Фахівці центру закликають людей терміново покинути прибережну зону і пляжі.
Як вказує агентство DPA, підземні поштовхи відчувалися по всій Греції, люди серед ночі вибігали на вулиці.
За даними EMSC, стихію відчули ще в восьми країнах: в Албанії, Боснії і Герцеговині, Болгарії, Італії, Македонії, Лівії, Туреччині, а також на Мальті. Епіцентр стихії знаходився в 287 км на захід від Афін, вогнище залягало на глибині 10 км. Спочатку сейсмологи оцінили магнітуду стихії в 6,6, потім вона була збільшена. За першим потужним поштовхом послідували афтершоки меншої магнітуди.
Sea level changes observed in Greece confirming TSUNAMI pic.twitter.com/uoNS39L6eU— EMSC (@LastQuake) 25 жовтня 2018 р.