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В Средиземном море объявлена ​​угроза цунами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Угроза цунами объявлена ​​в ночь на пятницу в Средиземном море после мощного землетрясения магнитудой 6,8 у берегов Греции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, информирует УНН.

“Зафиксировано изменение уровня воды в море, подтверждается (угроза) цунами”, — проинформировали сейсмологи в Twitter.

Отмечается, что на данный момент высота волн достигает 20 см, однако с приближением к берегу она может резко увеличиться. Специалисты центра призывают людей срочно покинуть прибрежную зону и пляжи.

Как указывает агентство DPA, подземные толчки ощущались по всей Греции, люди среди ночи выбегали на улицы.

По данным EMSC, стихию почувствовали еще в восьми странах: в Албании, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Италии, Македонии, Ливии, Турции, а также на Мальте. Эпицентр стихии находился в 287 км к западу от Афин, очаг залегал на глубине 10 км. Первоначально сейсмологи оценили магнитуду стихии в 6,6, затем она была увеличена. За первым мощным толчком последовали афтершоки меньшей магнитуды.

Sea level changes observed in Greece confirming TSUNAMI pic.twitter.com/uoNS39L6eU

— EMSC (@LastQuake) 25 октября 2018

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