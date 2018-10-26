Наведені деталі землетрусу магнітудою 6,8, який стався біля берегів Греції

За його даними, епіцентр стихії знаходився в 287 км на захід від Афін. Осередок залягав на глибині 10 км.

За його інформацією телеканалу Sky, перервалося електропостачання на острові Закінф, обвалилася частина давньої вежі на острівці Строфадіа, що знаходиться на південь від Закінфа. Пожежна служба, яка виконує в Греції роль рятувальників, повідомляє, що картина завданих збитків поки невідома. Згідно з першими даними, “з гір зсипалися камені на прибережну дорогу, зруйновано один будинок в населеному пункті Лангадакіа, куди відправлений розрахунок пожежної команди”.

“На даний момент даних про будь-які постраждалих немає. Жителі повідомили про матеріальний збиток будівлям, головним чином в районах Лагана і Агіос Состіс, які знаходяться найближче до епіцентру землетрусу. Завдано деякий збиток порту острова і лініям електропередач”, — сказав Нікос Ціпірас , президент міської ради Закінфа, який знаходиться в координаційному центрі пожежної служби Закінфа.

Як повідомляє газета Kathimerini, через поштовхів частково обвалився побудований в XIII столітті Монастир Преображення Господнього на грецькому острові Строфадіа. За її даними, єдиний відлюдник, який проживає в монастирі, не постраждав.

За повідомленням Sky, підземні поштовхи відчувалися на іонічних островах, на півострові Пелопоннес і в інших районах Греції, люди серед ночі вибігали на вулиці.

Як повідомляв УНН, у Середземному морі оголошено загрозу цунамі.