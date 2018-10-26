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7 марта, 19:45 • 156158 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148644 просмотра

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Приведенны детали землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у берегов Греции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано в пятницу в Ионическом море у берегов Греции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, информирует УНН.

По его данным, эпицентр стихии находился в 287 км к западу от Афин. Очаг залегал на глубине 10 км.

По его информации телеканала Sky, прервалось электроснабжение на острове Закинф, обрушилась часть древней башни на островке Строфадиа, находящемся к югу от Закинфа. Пожарная служба, выполняющая в Греции роль спасателей, сообщает, что картина нанесенного ущерба пока неясна. Согласно первым данным, “с гор ссыпались камни на прибрежную дорогу, разрушен один дом в населенном пункте Лангадакиа, куда отправлен расчет пожарной команды”.

“На данный момент данных о каких-либо пострадавших нет. Жители сообщили о материальном ущербе зданиям, главным образом в районах Лагана и Агиос Состис, которые находятся ближе всех к эпицентру землетрясения. Нанесен некоторый ущерб порту острова и линиям электропередачи”, — сказал Никос Ципирас, президент городского совета Закинфа, который находится в координационном центре пожарной службы Закинфа.

Как сообщает газета Kathimerini, из-за толчков частично обрушился построенный в XIII веке Монастырь Преображения Господня на греческом островке Строфадиа. По ее данным, единственный проживающий в монастыре отшельник не пострадал.

По сообщению Sky, подземные толчки ощущались на ионических островах, на полуострове Пелопоннес и в других районах Греции, люди среди ночи выбегали на улицы.

Как сообщал УНН, в Средиземном море объявлена угрозу цунами.

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