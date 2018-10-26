У Греції показали руйнування через потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Потужний землетрус, що стався у ніч на п'ятницю на грецькому острові Закінф, залишив після себе руйнування. Фотографії наслідків підземних поштовхів оприлюднило видання Protothema, передає УНН.
Як зазначається, Закінф відчув серію потужних землетрусів, що сталися за 53 кілометри на північний захід від острова. Основний землетрус мав, як повідомляється, магнітуду 6,4 за шкалою Ріхтера і стався вночі. Землетрус відчувався у всій Західній Греції, і навіть в Афінах.
Про постраждалих не повідомлялося, але були зафіксовані деякі пошкодження.
Найсерйознішим стало обвалення вежі монастиря на Строфадесі, а також пошкодження у порту Закінфа, де пішла тріщина.
Сьогодні мер Закінфа заявив, що школи і комунальні служби не працюватимуть.
Нагадаємо, у Середземному морі оголошена загроза цунамі.