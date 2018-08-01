В ГПУ просят активистов не мешать работе Херсонской прокуратуры

"Обращаясь к активистам, просим не мешать работать низовым работникам. Прокурор не сидит в теплом кабинете, а работает совместно со следственной группой. Уже составлен фоторобот, разосланы ориентировки, рассматриваются все возможные версии нападения. Напомню, что в следственную группу входят представители полиции, прокуратуры и Службы безопасности области", - написала она.

Напомним, зажигание активистами дымовых шашек в помещении Херсонской областной прокуратуры привело к полному блокированию ее работы.



Также, собеседник агентства добавил, что по факту зажигания дымовых шашек в помещении прокуратуры, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного производства по статье хулиганство.