У ГПУ просять активістів не заважати роботі Херсонської прокуратури

"Звертаючись до активістів, просимо не заважати працювати низовим працівникам. Прокурор не сидить в теплому кабінеті, а працює спільно зі слідчою групою. Вже складено фоторобот, розіслані орієнтування, розглядаються усі можливі версії нападу. Нагадаю, що в слідчу групу входять представники поліції, прокуратури та Служби безпеки області", - написала вона.

Нагадаємо, запалювання активістами димових шашок в приміщенні Херсонської обласної прокуратури призвело до повного заблокування її роботи.



Також, співрозмовник агентства додав, що за фактом запалювання димових шашок у приміщенні прокуратури, зараз вирішується питання про порушення кримінального провадження за статтею хуліганство.