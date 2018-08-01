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У ГПУ просять активістів не заважати роботі Херсонської прокуратури

У ГПУ просять активістів не заважати роботі Херсонської прокуратури

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Правоохоронці просять активістів не заважати роботі Херсонської прокуратури, яку сьогодні закидали димовими шашками. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.

"Звертаючись до активістів, просимо не заважати працювати низовим працівникам. Прокурор не сидить в теплому кабінеті, а працює спільно зі слідчою групою. Вже складено фоторобот, розіслані орієнтування, розглядаються усі можливі версії нападу. Нагадаю, що в слідчу групу входять представники поліції, прокуратури та Служби безпеки області", - написала вона.

Нагадаємо, запалювання активістами димових шашок в приміщенні Херсонської обласної прокуратури призвело до повного заблокування її роботи.

Також, співрозмовник агентства додав, що за фактом запалювання димових шашок у приміщенні прокуратури, зараз вирішується питання про порушення кримінального провадження за статтею хуліганство.

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