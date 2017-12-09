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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 4978 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 17769 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 97784 просмотра

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В ГПУ прокомментировали заявление Саакашвили с ИВС

В ГПУ прокомментировали заявление Саакашвили с ИВС

Киев  •  УНН

 • 28968 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Генеральной прокуратуре прокомментировали заявление Саакашвили с ИВС, которую ночью обнародовал его адвокат Руслан Чернолуцкий, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Генерального прокурора Ларисы Сарган.

"В коллекцию подписей ... Первая, типа заявление с типа призывами, была предоставлена ​​адвокатами прессе ночью после выхода из ИВС.

Второе заявление было написано собственноручно М.Саакашвили в ИВС под видеофиксацию в соответствии с требованиями УПК.

Другой почерк, четкий подпись в "заявлении-призыва", чтобы читались "МСаак ..." для кого? Даже здесь немногочисленным жителям палаток "Колорадо" подсовывают фейк", - сообщила Сарган.

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Добавим, что ранее адвокат Саакашвили обнародовал заявление экс-главы Одесской ОГА с призывом выходить в воскресенье на акцию "За импичмент".

Напомним, в ГПУ еще не определились, когда будут выбирать меру пресечения Саакашвили. После задержания бывшего губернатора Одесской области Саакашвили повезли на допрос .

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