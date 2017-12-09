В ГПУ прокомментировали заявление Саакашвили с ИВС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Генеральной прокуратуре прокомментировали заявление Саакашвили с ИВС, которую ночью обнародовал его адвокат Руслан Чернолуцкий, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Генерального прокурора Ларисы Сарган.
"В коллекцию подписей ... Первая, типа заявление с типа призывами, была предоставлена адвокатами прессе ночью после выхода из ИВС.
Второе заявление было написано собственноручно М.Саакашвили в ИВС под видеофиксацию в соответствии с требованиями УПК.
Другой почерк, четкий подпись в "заявлении-призыва", чтобы читались "МСаак ..." для кого? Даже здесь немногочисленным жителям палаток "Колорадо" подсовывают фейк", - сообщила Сарган.
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Добавим, что ранее адвокат Саакашвили обнародовал заявление экс-главы Одесской ОГА с призывом выходить в воскресенье на акцию "За импичмент".
Напомним, в ГПУ еще не определились, когда будут выбирать меру пресечения Саакашвили. После задержания бывшего губернатора Одесской области Саакашвили повезли на допрос .