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У ГПУ прокоментували заяву Саакашвілі з ІТТ

У ГПУ прокоментували заяву Саакашвілі з ІТТ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Генеральній прокуратурі прокоментували заяву Міхеіла Саакашвілі з ІТТ, яку вночі оприлюднив його адвокат Руслан Чорнолуцький, передає УНН з посиланням на повідомлення речниці Генерального прокурора Лариси Сарган.

"В колекцію підписів... Перша, тіпа заява із тіпа закликами, була надана адвокатами пресі вночі після виходу з ІТТ.

Друга заява була написана власноруч М.Саакашвілі в ІТТ під відеофіксацію, відповідно до вимог КПК.

Інший почерк, чіткий підпис у "заяві-заклику", щоб читалися "МСаак..." для кого? Навіть тут нечисленним мешканцям наметів "колоРади" підсовують фейк", - повідомила Сарган.

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Додамо, що раніше адвокат Саакашвілі оприлюднив заяву екс-голови Одеської ОДА із закликом виходити у неділю на акцію "За імпічмент".

Нагадаємо, у ГПУ ще не визначились, коли обиратимуть запобіжний захід Саакашвілі. Після затримання колишнього губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі повезли на допит.

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