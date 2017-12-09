У ГПУ прокоментували заяву Саакашвілі з ІТТ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Генеральній прокуратурі прокоментували заяву Міхеіла Саакашвілі з ІТТ, яку вночі оприлюднив його адвокат Руслан Чорнолуцький, передає УНН з посиланням на повідомлення речниці Генерального прокурора Лариси Сарган.
"В колекцію підписів... Перша, тіпа заява із тіпа закликами, була надана адвокатами пресі вночі після виходу з ІТТ.
Друга заява була написана власноруч М.Саакашвілі в ІТТ під відеофіксацію, відповідно до вимог КПК.
Інший почерк, чіткий підпис у "заяві-заклику", щоб читалися "МСаак..." для кого? Навіть тут нечисленним мешканцям наметів "колоРади" підсовують фейк", - повідомила Сарган.
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Додамо, що раніше адвокат Саакашвілі оприлюднив заяву екс-голови Одеської ОДА із закликом виходити у неділю на акцію "За імпічмент".
Нагадаємо, у ГПУ ще не визначились, коли обиратимуть запобіжний захід Саакашвілі. Після затримання колишнього губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі повезли на допит.