В ГПУ подтвердили факт обысков в Закарпатской ОГА

"ГПУ совместно с УЗЭ НП задержали на взятке в 200 тыс. долл руководителя и заместителя Госгеокадастра Украины в Закарпатской области. Проводятся обыски и первоочередные следственные действия", - отметила Лариса Сарган.

Как ранее сообщал УНН, на взятке в 200 тыс. долларов задержали руководителя и заместителей управления Госгеокадастра в Закарпатской области. В связи с этим в Закарпатську ОГА пришли с обысками.