В ГПУ подтвердили факт обысков в Закарпатской ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган подтвердила, что Генеральная прокуратура Украины совместно с УЗЭ НП задержали на взятке в 200 тыс. долл руководителя и заместителя Госгеокадастра Украины в Закарпатской области. Об этом она сообщила в комментарии УНН.
"ГПУ совместно с УЗЭ НП задержали на взятке в 200 тыс. долл руководителя и заместителя Госгеокадастра Украины в Закарпатской области. Проводятся обыски и первоочередные следственные действия", - отметила Лариса Сарган.
Как ранее сообщал УНН, на взятке в 200 тыс. долларов задержали руководителя и заместителей управления Госгеокадастра в Закарпатской области. В связи с этим в Закарпатську ОГА пришли с обысками.