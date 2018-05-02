У ГПУ підтвердили факт обшуків у Закарпатській ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган підтвердила, що Генеральна прокуратура України спільно з УЗЕ НП затримали на хабарі у 200 тис. дол керівника та заступника Держгеокадастру України в Закарпатській області. Про це вона повідомила у коментарі УНН.
"ГПУ спільно з УЗЕ НП затримали на хабарі у 200 тис. дол керівника та заступника Держгеокадастру України в Закарпатській області. Проводяться обшуки та першочергові слідчі дії", - зазначила Лариса Сарган.
Як раніше повідомляв УНН, на хабарі у 200 тис. доларів затримали керівника та заступників управління Держгеокадастру в Закарпатській області. У зв'язку з цим у Закарпатську ОДА прийшли з обшуками.