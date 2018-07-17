В ГПУ не исключили закрытия дела против Лазаренко в причастности к совершению экономических преступлений

"По экономическим преступлениям уже истекли сроки давности. Соответсвенно направлено адвокатам запрос о том, не даст ли подозреваемый согласие на закрытие по срокам давности. Окончательного ответа в настоящее время нет. Но в любом случае нужно его присутствие, даже если такое разрешение будет. Потому что решение принимается судом", - сказал он.



Горбатюк объяснил, что если есть соответствующее согласие подозреваемого, то следователь или прокурор обязан подать в суд ходатайство о закрытии уголовного производства по нереабилитирующим обстоятельствам.



"Если подозреваемый говорит, что я согласен, то мы обязаны направить в суд. И суд будет принимать решение. Это закрытие по нереабилитирующим обстоятельствам", - уточнил он.



Он также добавил, что прокуратура расследует около 16 эпизодов экономических преступлений по делу Лазаренко.



Однако, по словам руководителя Управления спецрасследований, прокуратура расследует производства по подозрению Павла Лазаренко в причастности к убийствам.



Однако следствие приостановлено, поскольку он находится в розыске. Кроме того, США отказали Украине в экстрадиции экс-премьера.



Как ранее сообщал УНН, уголовное производство в отношении бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко остановлено, но сейчас принимаются меры для ознакомления его с обновленным подозрением и требованиями процедуры специального судопроизводства.