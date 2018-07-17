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В ГПУ не исключили закрытия дела против Лазаренко в причастности к совершению экономических преступлений

В ГПУ не исключили закрытия дела против Лазаренко в причастности к совершению экономических преступлений

Киев  •  УНН

 • 9027 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Уголовные дела в отношении бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко в причастности к совершению экономических преступлений могут быть закрыты в связи с истечением срока давности, но такое решение должен принять украинский суд. Об этом сообщил сегодня на брифинге журналистам руководитель Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает УНН.

"По экономическим преступлениям уже истекли сроки давности. Соответсвенно направлено адвокатам запрос о том, не даст ли подозреваемый согласие на закрытие по срокам давности. Окончательного ответа в настоящее время нет. Но в любом случае нужно его присутствие, даже если такое разрешение будет. Потому что решение принимается судом", - сказал он.

Горбатюк объяснил, что если есть соответствующее согласие подозреваемого, то следователь или прокурор обязан подать в суд ходатайство о закрытии уголовного производства по нереабилитирующим обстоятельствам.

"Если подозреваемый говорит, что я согласен, то мы обязаны направить в суд. И суд будет принимать решение. Это закрытие по нереабилитирующим обстоятельствам", - уточнил он.

Он также добавил, что прокуратура расследует около 16 эпизодов экономических преступлений по делу Лазаренко.

Однако, по словам руководителя Управления спецрасследований, прокуратура расследует производства по подозрению Павла Лазаренко в причастности к убийствам.

Однако следствие приостановлено, поскольку он находится в розыске. Кроме того, США отказали Украине в экстрадиции экс-премьера.

Как ранее сообщал УНН, уголовное производство в отношении бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко остановлено, но сейчас принимаются меры для ознакомления его с обновленным подозрением и требованиями процедуры специального судопроизводства.

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