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У ГПУ не виключили закриття справи проти Лазаренка у причетності до вчинення економічних злочинів

У ГПУ не виключили закриття справи проти Лазаренка у причетності до вчинення економічних злочинів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Кримінальні справи щодо колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка у причетності до вчинення економічних злочинів можуть бути закриті у зв’язку зі спливом терміну давності, але таке рішення має ухвалити український суд. Про це повідомив сьогодні на брифінгу журналістам керівник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає УНН.

"По економічних злочинах вже закінчилися строки давності. Відповідно направлено адвокатам запит про те, чи не дасть підозрюваний згоду на закриття за строками давності. Остаточної відповіді на теперішній час немає. Але в будь-якому випадку потрібна його присутність, навіть якщо такий дозвіл буде. Тому що рішення приймається судом", - сказав він.

Горбатюк пояснив, що коли є відповідна згода підозрюваного, то слідчий чи прокурор зобов'язаний подати до суду клопотання про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими обставинами.

"Якщо підозрюваний каже, що я згоден, то ми зобов’язані направити в суд. І суд прийматиме рішення. Це закриття за нереабілітуючими обставинами", - уточнив він.

Він також додав, що прокуратура розслідує близько 16 епізодів економічних злочинів у справі Лазаренка.

Водночас, за словами керівника Управління спецрозслідувань, прокуратура розслідує провадження за підозрою Павла Лазаренка у причетності до убивств.

Проте слідство призупинене, оскільки він перебуває у розшуку. Крім того, США відмовили Україні в екстрадиції екс-прем’єра.

Як раніше повідомляв УНН, кримінальне провадження щодо колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка зупинене, але наразі вживаються заходи для ознайомлення його з оновленою підозрою й вимогами процедури спеціального судочинства.

Українські Національні Новини

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