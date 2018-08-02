В Горловке боевики ради развлечения обстреляли группу молодежи, есть раненые

"Да, в городе Горловка российские военнослужащие, развлекаясь в общественном месте, обстреляли из автоматического оружия группу молодежи, несколько подростков получили огневые ранения", - сообщил Гуцуляк.



Гуцуляк отметил, что российское командование пытается скрыть факт указанного преступления, расследование проводится представителями т.н. "Военной комендатуры". Кроме того, с целью выявления участников "конфликта" российские пограничники усилили режим проверки лиц, осуществляющих пересечение границы с временно оккупированных территорий Украины для недопущения их выезда в РФ.



Напомним, ранее разведка сообщала, что российское командование пополнило склады боевиков боеприпасами.



