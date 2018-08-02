У Горлівці бойовики заради розваги обстріляли групу молоді, є поранені

"Так, у місті Горлівка російські військовослужбовці, розважаючись у громадському місці, обстріляли з автоматичної зброї групу молоді, кілька підлітків отримали вогневі поранення", - повідомив Гуцуляк.



Гуцуляк зазначив, що російське командування намагається приховати факт зазначеного злочину, розслідування проводиться представниками т.зв. "військової комендатури". Крім того, з метою виявлення учасників "конфлікту" російські прикордонники посилили режим перевірки осіб, які здійснюють перетин кордону з тимчасово окупованих територій України для недопущення їх виїзду до РФ.



Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що російське командування поповнило склади бойовиків боєприпасами.



