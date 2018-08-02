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У Горлівці бойовики заради розваги обстріляли групу молоді, є поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. У окупованій Горлівці Донецької області бойовики розважаючись обстріляли групу молодих людей, є постраждалі. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Так, у місті Горлівка російські військовослужбовці, розважаючись у громадському місці, обстріляли з автоматичної зброї групу молоді, кілька підлітків отримали вогневі поранення", - повідомив Гуцуляк.

Гуцуляк зазначив, що російське командування намагається приховати факт зазначеного злочину, розслідування проводиться представниками т.зв. "військової комендатури". Крім того, з метою виявлення учасників "конфлікту" російські прикордонники посилили режим перевірки осіб, які здійснюють перетин кордону з тимчасово окупованих територій України для недопущення їх виїзду до РФ.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що російське командування поповнило склади бойовиків боєприпасами.

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