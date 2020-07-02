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В Гонконге задержали более 300 человек в первый день действия нового закона

В Гонконге задержали более 300 человек в первый день действия нового закона

Киев  •  УНН

 • 11594 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. В Гонконге в первый день действия закона о национальной безопасности в среду, 1 июля, правоохранители задержали более 300 человек. Об этом пишет DW со ссылкой на местную полицию, передает УНН.

В полиции отметили, что из-за нарушения нового закона задержаны девять человек. Остальных людей задержали за проведение незаконных собраний, беспорядки и нарушения правил дорожного движения. Один из задержанных держал плакат с надписью “Независимость Гонконгу”, что, по новому законодательству, может стать поводом для заключения.

В Гонконге вспыхнули массовые протесты из-за введения закона. В торговом районе Козуэй-Бэй один из протестующих въехал на мотоцикле в правоохранителей. Полицейские применили слезоточивый газ, водометы и перечный спрей для разгона толпы. К началу задержаний полицейские показывали митингующих предупредительные флаги в знак того, что они могут быть задержаны по новому закону.

Между тем глава правительства Гонконга Керри Лам заявила, что новый закон направлен на защиту прав граждан. “Я все еще считаю, что подавляющее большинство являются законопослушными гражданами, которые хотят стабильности и процветания. Цель этого законодательства — сдерживать, а не просто наказывать”, — сказала она, цитирует агентство новостей dpa. Однако “Гражданский фронт прав человека”, который организует протесты, заявил, что не откажется от их проведения.

Закон о национальной безопасности, принятый Пекином, предусматривает наказание за ряд правонарушений, среди которых сепаратизм, подрывная деятельность, терроризм и заговор с иностранной властью. Согласно новым правилам, демонстрация флага с символикой сторонников независимости Гонконга может быть расценена как преступление. Так же нельзя призывать к независимости Тибета, Тайваня и других территорий, которые Пекин считает своими.

Нарушители закона могут быть заключенными пожизненно. Также благодаря новому закону китайские власти получили полномочия преследовать подозреваемых в этих преступлениях на территории Гонконга в обход местных властей и правоохранителей.

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