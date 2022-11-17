В гмине Долгобычей объявлена 4-дневная жалоба из-за взрыва в Переводуве

Детали

Все жители Переводува, нуждающиеся в психологической помощи, могут обратиться в местную школу, где местные власти открыли соответствующий пункт.

Местная власть огласила о 4 днях жалобы.

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«В среду, 16 ноября, мы открыли такой пункт в школе. Помощь будет предоставляться как минимум 4 часа в день. Пока я могу гарантировать только это. Возможно, со временем он будет работать для всех жителей гмины, этого населенного пункта, учащихся. Все, кто захотят, смогут воспользоваться этой помощью», — сказал войт гмины Долгобычев Гжегож Древник.

Напомним

15 ноября две российские ракеты упали в деревне Пшеводув Люблинского воеводства, недалеко от границы с Украиной. Погибли двое мужчин. Ракеты попали в зерносушилки.