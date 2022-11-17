У ґміні Долгобичів оголошено 4-денну жалобу через вибух у Переводуві

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Всі мешканці Переводува, які потребуватимуть психологічної допомоги, можуть звернутися до місцевої школи, де місцева влада відкрила відповідний пункт.

Місцева влада оголосила про 4 дні жалоби.

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«У середу, 16 листопада, ми відкрили такий пункт у школі. Допомога буде надаватися як мінімум 4 години на добу. Наразі я можу гарантувати тільки це. Можливо, згодом він працюватиме для всіх мешканців ґміни, цього населеного пункту, учнів. Всі, хто захочуть, зможуть скористатися цією допомогою», — сказав війт ґміни Долгобичів Гжегож Древнік.

Нагадаємо

15 листопада дві російські ракети впали в селі Пшеводув Люблінського воєводства, неподалік кордону з Україною. Загинуло двоє чоловіків. Ракети поцілили у зерносушарки.