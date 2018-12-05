В Генштабе заявили о скоплении российских танков у границы с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что количество российских войск "самое высокое" с 2014 года, когда Москва аннексировала Крым, а затем развернула свои войска в Донбассе и показал снимки, демонстрирующие наличие российских танков российского типа "Т-62 М", размещенных на 18 км от украинской границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что количество российских войск "самое высокое" с 2014 года, когда Москва аннексировала Крым, а затем развернула свои войска на Донбассе.
"Перед нами - агрессор, не имеет никаких законных, моральных или каких-либо других ограничений. Очень трудно предсказать, когда ему захочется начать активные боевые действия против Украины", - сказал Муженко.
Кроме того, генерал Виктор Муженко показал серию спутниковых снимков, которые, по его словам, демонстрируют наличие российских танков российского типа "Т-62 М", расположенных на расстоянии 18 км от украинской границы.
Напомним, ранее Муженко заявлял, что РФ увеличила вдвое корабельный состав в акватории Азовского моря.
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25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также было ранено и захвачено в плен членов их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.