У Генштабі заявили про скупчення російських танків біля кордону з Україною

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що кількість російських військ "найвища" з 2014 року, коли Москва анексувала Крим, а потім розгорнула свої війська на Донбасі та показав знімки, які демонструють наявність російських танків російського типу "Т-62 М", розміщених на відстані 18 км від українського кордону. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.