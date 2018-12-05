У Генштабі заявили про скупчення російських танків біля кордону з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що кількість російських військ "найвища" з 2014 року, коли Москва анексувала Крим, а потім розгорнула свої війська на Донбасі та показав знімки, які демонструють наявність російських танків російського типу "Т-62 М", розміщених на відстані 18 км від українського кордону. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що кількість російських військ "найвища" з 2014 року, коли Москва анексувала Крим, а потім розгорнула свої війська на Донбасі.
"Перед нами - агресор, який не має жодних законних, моральних чи будь-яких інших обмежень. Дуже важко передбачити, коли йому захочеться почати активні бойові дії проти України", – сказав Муженко.
Крім того, генерал Віктор Муженко показав серію супутникових знімків, які, за його словами, демонструють наявність російських танків російського типу "Т-62 М", розміщених на відстані 18 км від українського кордону.
Нагадаємо, раніше Муженко заявляв, що РФ збільшила вдвічі корабельний склад в акваторії Азовського моря.
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25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.