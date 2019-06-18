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В "Газпроме" сообщили, что позиция Дании по "Северному потоку-2" может вызвать убытки

Киев • УНН

 • 11577 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Задержка в согласовании маршрута на строительство “Северного потока-2” со стороны Дании может обернуться убытками, которые придется компенсировать. Об этом на пресс-конференции сказал начальник департамента “Газпрома” Сергей Кузнец, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В "Газпроме" сообщили, что позиция Дании по "Северному потоку-2" может вызвать убытки

“Есть ответственность, которая может рано или поздно возникнуть. Компания Nord Stream (2 AG) намекнула уже о том, что инвестиции сделаны и задержка в согласовании маршрута трубопровода может обернуться убытками, которые нам рано или поздно придется компенсировать”, — отметил он.

Заместитель председателя правления “Газпрома”, генеральный директор ООО “Газпром экспорт” Елена Бурмистрова сообщила, что компания-оператор в ближайшее время проведет консультации с Датским энергетическим агентством по поводу заявок на строительство.

“В ближайшее время предстоят консультации нашей проектной компании с Датским энергетическим агентством”, — сказала она. Бурмистрова добавила, что сейчас нет необходимости говорить “о точке невозврата для проекта”, так как процесс строительства идет по графику, проложено уже 58,7% маршрута.

Как сообщал УНН, “Нафтогаз” так и не получил предложений “мирового соглашения” от “Газпрома”.

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